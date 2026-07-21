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Zero Hedge

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Convicted Illegal Migrant Murderer Sues Trump Over "Emotional Distress"

Convicted Illegal Migrant Murderer Sues Trump Over "Emotional Distress"

Convicted Illegal Migrant Murderer Sues Trump Over "Emotional Distress" The entitlement never stops, even when illegal migrants are convicted of murder and thrown in prison, they still expect free stuff and access to the American Dream.

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