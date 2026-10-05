Совокупная задолженность банкротов в России сократилась до 1,5 трлн рублей

В 2025 году объем долгов банкротов сократился до 1,5 трлн рублей, среди физлиц и ИП число банкротств выросло почти на треть, достигнув 561,7 тыс граждан и 3,3 тыс ИП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин ратифициров...
- В Вашингтоне пред...
- ТО Экспорт дизеля из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым