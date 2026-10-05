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Совокупная задолженность банкротов в России сократилась до 1,5 трлн рублей

Совокупная задолженность банкротов в России сократилась до 1,5 трлн рублей

В 2025 году объем долгов банкротов сократился до 1,5 трлн рублей, среди физлиц и ИП число банкротств выросло почти на треть, достигнув 561,7 тыс граждан и 3,3 тыс ИП.

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