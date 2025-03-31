Трамп: Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам

Со слов американского лидера, после такого шага у президента Украины могут начаться большие проблемы Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки.
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