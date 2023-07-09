Русская весна

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«Что?! Мне идти на войну?!» — военный ВСУ накинулся на военкомов с жёсткими оскорблениями (ВИДЕО 18+)

«Что?! Мне идти на войну?!» — военный ВСУ накинулся на военкомов с жёсткими оскорблениями (ВИДЕО 18+)

Кадры конфликта между ВСУшником и военкомом, который предпочитает не покидать тыл. «Ты говоришь, мне идти на войну? Я на войне, а ты тут сидишь и пьёшь квас, жрёшь чипсы, сука о*, вы помогли нам чем-то хотя бы, скажи? Давай, открывай е*, воин, б***! Эй, побратим, не хочешь посмотреть в глаза воину?» — возмущается украинский боевик, снимая на камеру двух военкомов, один из которых действительно освежается квасом в жаркий летний день, а вторйо пытается угостить собаку картофельными чипсами.

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