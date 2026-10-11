Представитель Захаряна о голе за «Реал Сосьедад»: «Все заслуженно! Арсен очень много работал»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» отреагировал на гол игрока в матче 8-го тура Ла лиги против «Депортиво».
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