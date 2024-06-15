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Мошенники обманывают жителей Кузбасса от имени врио губернатора Ильи Середюка

Мошенники обманывают жителей Кузбасса от имени врио губернатора Ильи Середюка

Злоумышленники создали фейковый аккаунт врио губернатора Кузбасса Середюка.Илья Середюк, временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса, сообщил о том, что неизвестные создали его фейковый аккаунт в социальных сетях.

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