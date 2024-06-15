Мошенники обманывают жителей Кузбасса от имени врио губернатора Ильи Середюка

Злоумышленники создали фейковый аккаунт врио губернатора Кузбасса Середюка.Илья Середюк, временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса, сообщил о том, что неизвестные создали его фейковый аккаунт в социальных сетях.
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