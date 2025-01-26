Росгвардейцы задержали 35-летнего тамбовчанина с наркотиками

Росгвардейцы задержали в Тамбове на улице Никифоровской 35-летнего местного жителя с наркотиками. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на подозрительного мужчину, который постоянно оглядывался по сторонам, а при виде патрульного автомобиля резко изменил направление движения.