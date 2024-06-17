«Не расстраивайте папу»: Анна Пескова об отношениях с Дмитрием Песковым

Актриса рассказала, как пресс-секретарь президента России отреагировал на слухи об их родстве Анна Пескова соцсети У нас в стране, когда узнают, что у человека фамилия Песков, подсознательно представляют его себе каким-нибудь родственником Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.