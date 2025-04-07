В РФ могут ввести институт уполномоченного по защите животных

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому предлагается создать в России должность уполномоченного по защите животных.
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