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Выплаты и льготы для тех, кому за 60, в 2026-м: полный список, как оформить

Выплаты и льготы для тех, кому за 60, в 2026-м: полный список, как оформить

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru Выход на заслуженный отдых дает человеку право на ежемесячную пенсию. Однако с момента оформления выплаты он обретает новый статус — пенсионер, который открывает доступ к налоговым, жилищным, медицинским и транспортным преференциям.

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