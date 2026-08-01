Выплаты и льготы для тех, кому за 60, в 2026-м: полный список, как оформить

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru Выход на заслуженный отдых дает человеку право на ежемесячную пенсию. Однако с момента оформления выплаты он обретает новый статус — пенсионер, который открывает доступ к налоговым, жилищным, медицинским и транспортным преференциям.