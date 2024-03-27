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Китай

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Глава МИД КНР встретился с американской делегацией

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И провел во вторник в Пекине встречу с делегацией США во главе с председателем совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям Эваном Гринбергом и президентом комитета Стивеном Орлинсом.

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