Глава МИД КНР встретился с американской делегацией

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И провел во вторник в Пекине встречу с делегацией США во главе с председателем совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям Эваном Гринбергом и президентом комитета Стивеном Орлинсом.