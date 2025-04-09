Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Юрий Пережогин
    Абсолютно НИКТО, не имеет право останавливать реанимационную машину, если дорога не заминирована, будь в том кортеже ...В Пятигорске авто...
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    Чиновник к любовнице опаздывал?!В Пятигорске авто...

Это лишнее: начальник военной разведки Украины Буданов* считает ненужным говорить людям правду о войне

Это лишнее: начальник военной разведки Украины Буданов* считает ненужным говорить людям правду о войне

БлокнотРУ Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) высказался по поводу, что следует знать гражданам страны о войне, а что следуют тщательно скрывать.

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