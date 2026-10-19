США снова «проспали» пуски российских баллистических ракет по Киеву Соединённые Штаты снова не предупредили Украину о пусках российских баллистических ракет, воздушная тревога в Киеве была объявлена уже после ракетных ударов.
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