Закон и Порядок

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    быстро  же Кадыров  переобуваетсяКадыров осудил пр...

Кадыров осудил протесты мусульман

Кадыров осудил протесты мусульман

Глава Чечни Рамзан Кадыров после несанкционированной акции мусульман в Москве заявил, что не поддерживает стихийные акции, «даже если они совершаются с благой целью».

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Комментарии
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СК
Светлана Каримова
Откройте церковный христианский приход в жилом доме в Душанбе,там всего одна церковь,вот пусть в каждом микрорайоне в жилом доме будет церковь и бабушкам и оставшимся православным ,не надо будет ехать через весь город .А будут возмущаться ,написать петицию Рахмону ,что ущемляют.
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5 час.
Владимир Алтайцев
быстро  же Кадыров  переобувается
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Законы я так понимаю написаны для ГРАЖДАН РОССИИ, а для импортных НАШИ ЗАКОНЫ подталкивают, хоть и частично! У них свои &quot;законы-правила&quot; и РОССИЙСКИМ ЗАКОНАМ ОНИ ТОЧНО ПОДЧИНЯТЬСЯ НЕ БУДУТ! &quot;ТАМОЖНЯ&quot; ДАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ! ЧТО ПРИСКОРБНО!!!!
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2 час.

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