Кадыров осудил протесты мусульман

СК

Светлана Каримова

Откройте церковный христианский приход в жилом доме в Душанбе,там всего одна церковь,вот пусть в каждом микрорайоне в жилом доме будет церковь и бабушкам и оставшимся православным ,не надо будет ехать через весь город .А будут возмущаться ,написать петицию Рахмону ,что ущемляют.