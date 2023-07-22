Глава Чечни Рамзан Кадыров после несанкционированной акции мусульман в Москве заявил, что не поддерживает стихийные акции, «даже если они совершаются с благой целью».
Кадыров осудил протесты мусульман
Комментарии
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СК
Светлана Каримова
Откройте церковный христианский приход в жилом доме в Душанбе,там всего одна церковь,вот пусть в каждом микрорайоне в жилом доме будет церковь и бабушкам и оставшимся православным ,не надо будет ехать через весь город .А будут возмущаться ,написать петицию Рахмону ,что ущемляют.
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5 час.
Владимир Алтайцев
быстро же Кадыров переобувается
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Законы я так понимаю написаны для ГРАЖДАН РОССИИ, а для импортных НАШИ ЗАКОНЫ подталкивают, хоть и частично! У них свои "законы-правила" и РОССИЙСКИМ ЗАКОНАМ ОНИ ТОЧНО ПОДЧИНЯТЬСЯ НЕ БУДУТ! "ТАМОЖНЯ" ДАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ! ЧТО ПРИСКОРБНО!!!!
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2 час.
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