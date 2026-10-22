Экспозиция посвящена 70-летию регионального телевизионного вещания. Юбилей состоится 6 ноября. Именно в этот день в 1956 году первый рязанский телевизионный передатчик начал трансляцию, которая обеспечила доступ к ТВ-сигналу Московского телецентра.