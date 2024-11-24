Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Полезно знать Чтобы вокруг желтка сваренного вкрутую яйца не образовались темные полосы

Полезно знать Чтобы вокруг желтка сваренного вкрутую яйца не образовались темные полосы

Нужно☝️ Варить яйцо 5 минут. После, оставить в горячей воде ещё на 10 минут. Таким способом, и яйцо сварится с красивым желтком и легко очистится скорлупа👍 .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх