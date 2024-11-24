Полезно знать Чтобы вокруг желтка сваренного вкрутую яйца не образовались темные полосы

Нужно☝️ Варить яйцо 5 минут. После, оставить в горячей воде ещё на 10 минут. Таким способом, и яйцо сварится с красивым желтком и легко очистится скорлупа👍 .
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