В Самаре мэрия приняла решение сократить количество автобусов на маршруте № 203

Сегодня мэрия Самары приняла решение сократить количество автобусов на городском маршруте № 203. Согласно официальному сайту администрации города, количество единиц подвижного состава на этом маршруте сократится с 25 до 18.
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