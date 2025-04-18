В Советском районе Казани в связи со строительством метро временно отключат водоснабжение

Казанский Водоканал сообщает жителям Советского района Казани о временном прекращении водоснабжения в связи с подключением нового участка водопровода, вынесенного из зоны строительства метрополитена по улице Академика Сахарова.
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