Samsung представит сворачивающийся смартфон в следующем году

Корейский ресурс TheElec опубликовал информацию о смартфоне Samsung со сворачивающимся дисплеем. Подобная патентная заявка южнокорейской компании просочилась в интернет ещё в 2021 году, а в прошлом году на SID Display Week 2023 Samsung продемонстрировала прототип устройства со сворачивающимся OLED-экраном.
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