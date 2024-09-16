Samsung представит сворачивающийся смартфон в следующем году

Корейский ресурс TheElec опубликовал информацию о смартфоне Samsung со сворачивающимся дисплеем. Подобная патентная заявка южнокорейской компании просочилась в интернет ещё в 2021 году, а в прошлом году на SID Display Week 2023 Samsung продемонстрировала прототип устройства со сворачивающимся OLED-экраном.