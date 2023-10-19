Какие нововведения ждут жителей Архангельска на катке в Петровском парке

Жителям Архангельска очень полюбилась ледовая площадка в Петровском парке. В этом году посетителей катка ждут новые сюрпризыВ 2022 году у Архангельского театра драмы впервые залили ледовую площадку для массовых катаний.
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