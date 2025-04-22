Интернат – лучший выход: почему актер Колин Фаррелл отдает сына-инвалида в интернат Ольга БезродняяВ последние дни в СМИ активно обсуждается решение известного актера Колина Фаррелла отдать своего сына Джеймса в интернат.
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