Татьяна Навка показала, как надо готовиться к Новому году

Фигуристка Татьяна Навка решила мотивировать поклонников и поделилась кадрами из тренажерного зала. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, выступавшая в паре с Романом Костомаровым, продолжает внимательно следить за своей физической формой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии