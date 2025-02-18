День продовольственной и вещевой службы ВС России День продовольственной и вещевой службы Вооруженных Сил России отмечается ежегодно 18 февраля.
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День продовольственной и вещевой службы ВС России День продовольственной и вещевой службы Вооруженных Сил России отмечается ежегодно 18 февраля.
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