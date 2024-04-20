Недавно наткнулась на обсуждение: нужно ли мужчинам от женщины «только одно», или их интересы куда шире? Было интересно почитать мнения женщин разного возраста и с разным жизненным опытом.
Искала мужчин, которым нужен только секс – трое позвали замуж
Комментарии
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Н
НС
да ну,хрень какая-то написана... Впрочем как всегда - ничего нового, ничего умного.
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Очень хорошо всё закончилось для этих дам...Замуж не пошла... Спокойно ушла от того , кто не понравился...А бывает и так , что не уйдешь от психопата : зарежет ! "Если ты не со мной - так не доставайся же ты никому ! Разлука - только через ТВОЙ труп " ! - заявляют психопаты. Много таких случаев...Приятная дама привлечет придурка *мёдом секса*...А психопат и *залипнет* на несчастной...И не отпустит.
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5 час.
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