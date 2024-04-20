Искала мужчин, которым нужен только секс – трое позвали замуж

ВА

Владимир Акулов

Очень хорошо всё закончилось для этих дам...Замуж не пошла... Спокойно ушла от того , кто не понравился...А бывает и так , что не уйдешь от психопата : зарежет ! "Если ты не со мной - так не доставайся же ты никому ! Разлука - только через ТВОЙ труп " ! - заявляют психопаты. Много таких случаев...Приятная дама привлечет придурка *мёдом секса*...А психопат и *залипнет* на несчастной...И не отпустит.