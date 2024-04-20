Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    У нас в городе жила необыкновенная красавица. Ее звали Татьяна. Когда она шла по улице , не только молодые ребя...Почему красивые д...
  • Владимир Акулов
    Очень  хорошо  всё  закончилось  для  этих  дам...Замуж  не  пошла... Спокойно  ушла  от того  ,  кто  не   понравилс...Искала мужчин, ко...
  • Владимир Петров
    Красивых прочти всегда хотят уроды. Нередко добиваются их: вспомним бандитских подруг-моделей. Мерзкие упыри тешатся ...Почему красивые д...

Искала мужчин, которым нужен только секс – трое позвали замуж

Искала мужчин, которым нужен только секс – трое позвали замуж

Недавно наткнулась на обсуждение: нужно ли мужчинам от женщины «только одно», или их интересы куда шире? Было интересно почитать мнения женщин разного возраста и с разным жизненным опытом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
НС
да ну,хрень какая-то написана... Впрочем как всегда - ничего нового, ничего умного.
Ответить
9 час.
ВА
Владимир Акулов
Очень  хорошо  всё  закончилось  для  этих  дам...Замуж  не  пошла... Спокойно  ушла  от того  ,  кто  не   понравился...А  бывает  и  так  ,  что  не  уйдешь  от  психопата :  зарежет  !  &quot;Если  ты  не  со  мной  -  так  не  доставайся  же  ты  никому  !  Разлука  -  только  через    ТВОЙ    труп &quot; ! -  заявляют  психопаты.  Много  таких  случаев...Приятная  дама  привлечет  придурка  *мёдом  секса*...А  психопат  и  *залипнет*  на  несчастной...И  не  отпустит.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх