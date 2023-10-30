Власти Кузбасса прокомментировали резкое подорожание куриных яиц

Вопрос о причинах роста цен жители региона задали в социальных сетях.Житель Кемерова в комментариях на странице губернатора в социальных сетях обратил внимание властей на резкое подорожание куриных яиц, в том числе те, которые относятся к так называемой «социальной» категории.