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Царьград

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Власти Кузбасса прокомментировали резкое подорожание куриных яиц

Власти Кузбасса прокомментировали резкое подорожание куриных яиц

Вопрос о причинах роста цен жители региона задали в социальных сетях.Житель Кемерова в комментариях на странице губернатора в социальных сетях обратил внимание властей на резкое подорожание куриных яиц, в том числе те, которые относятся к так называемой «социальной» категории.

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