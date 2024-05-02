15 смешных переписок о жизненных реалиях

Мы часто обсуждаем насущные проблемы в переписке. Какой бы сложной не оказалась ситуация, всегда хочется найти в ней хоть что-то положительное, согласны? Хорошо тем, кто умеет даже жизненный курьёз обыгрывать с юмором, вызывая улыбку у собеседника.