15 смешных переписок о жизненных реалиях

Мы часто обсуждаем насущные проблемы в переписке. Какой бы сложной не оказалась ситуация, всегда хочется найти в ней хоть что-то положительное, согласны? Хорошо тем, кто умеет даже жизненный курьёз обыгрывать с юмором, вызывая улыбку у собеседника.
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