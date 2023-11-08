Politico: Украина становится серьезной проблемой для Европы

Украина становится серьезной проблемой для Европы. Об этом сообщает Politico. "Так как дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, Европейскому Союзу неизбежно придется нести еще большее бремя будущего Украины", — отмечается в публикации.