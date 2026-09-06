Gold in Balancing for all timeframe. Gold Futures COMEX:GC1! chaorua If price is currently trading within a 6-day balancing range, and right now, it is sitting exactly at a High Volume Node (HVN) while the context across all 3 timeframes remains neutral, I expect the market to open on Monday without any clear directional trend.
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