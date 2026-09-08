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Татар-информ

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В РТ с помощью мобильного приложения проводится около половины проверок бизнеса

В РТ с помощью мобильного приложения проводится около половины проверок бизнеса

За первое полугодие текущего, 2026 года в Татарстане 46,4% контрольных мероприятий в отношении бизнеса было проведено с использованием механизмов дистанционного взаимодействия между инспекторами и предпринимателями.

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