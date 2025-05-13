МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 562 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    с каких пор битые укронацисты и озверевшая Европка могут ставить хоть какие-то условия при нашем наступлении?Зеленский понимае...
  • николай андрейкин
    сильно распиарили .а врут как и раньшеГотовится госпере...
  • Николай Лукьянов
    Хотелось бы чтоб так и было, но что то смущает..... 🤔Готовится госпере...

«Я так не хочу» – в Киеве вдруг вспомнили, что «деды воевали», а не «коллаборантами» были 

«Я так не хочу» – в Киеве вдруг вспомнили, что «деды воевали», а не «коллаборантами» были 

Россия не разорвала «связь времён», в отличие от «свидомой» Украины, которая считает коллаборационизмом даже собственную историю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх