«Когда же, наконец, алкоголь брал над ним верх, он становился мягким и добрым, в благодушии своем почти безотказным человеком» Фигура этого человека в истории СНГ и России вызывает немало споров и размышлений.
Какие территории СССР подарил щедрый Ельцин?
Комментарии
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Vitalich
Пьянь хроническая, кол осиновый в его поганую яму
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19 час.
Акимова Татьяна
До сих пор не могут закрыть этот центр.Лучше бы отдали для детей.Пусть бы там занимались в разных кружках.
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19 час.
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