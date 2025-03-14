В Ростовской области продолжается работа по постановке на воинский учет натурализованных граждан

Офицеры 54 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и военного комиссариата провели проверочное мероприятие о соблюдении натурализованными гражданами требований законодательства о воинском учете.
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