ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    До. 30.июня.столько.айзеров.приедет.что.охриниете.как.законы.для.РОССИЯН.ТАК.СРАЗУ..а.азиатам.через.6.мес.чтобы.раств...Мигрантов обяжут ...
  • Александр Жигилий
    А сколько они вложили своей помощи в СВО? Почему не публикуете??? Очко- жим-жим????Самые состоятельн...
  • Сергей Рубцов
    Где помощь СВО от этих пидоров???????????????Самые состоятельн...

Мигрантов обяжут сдавать биометрию при въезде в Россию

Мигрантов обяжут сдавать биометрию при въезде в Россию

Биометрию не будут требовать от граждан Белоруссии, детей до 6 лет и дипломатов.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»Иностранные граждане с 30 июня при въезде на территорию России должны будут сдать отпечатки пальцев и изображение лица.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Валерьян Смогловский
До. 30.июня.столько.айзеров.приедет.что.охриниете.как.законы.для.РОССИЯН.ТАК.СРАЗУ..а.азиатам.через.6.мес.чтобы.растворились.это.бюрократы.денег.нажить
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх