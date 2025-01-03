Мигрантов обяжут сдавать биометрию при въезде в Россию

Биометрию не будут требовать от граждан Белоруссии, детей до 6 лет и дипломатов.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»Иностранные граждане с 30 июня при въезде на территорию России должны будут сдать отпечатки пальцев и изображение лица.
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