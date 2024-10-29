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Defensacentral: «Ливерпуль» может предпринять попытку подписать Мбаппе

Defensacentral: «Ливерпуль» может предпринять попытку подписать Мбаппе

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в ближайшее время может покинуть мадридский клуб. По информации Defensacentral, игрок не чувствует себя счастливым в клубе и понимает, что не оправдывает возложенных на него ожиданий.

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