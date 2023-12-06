389 машин, 6 твёрков и 56 родинок на теле Люсии — посчитали детали, которые увиде...

389 машин, 6 твёрков и 56 родинок на теле Люсии — посчитали детали, которые увидели в трейлере GTA 65 декабря Rockstar Games представила долгожданный трейлер GTA 6, который уже собрал более 100 миллионов просмотров и стал самым популярным видео на YouTube-канале компании.