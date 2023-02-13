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«Уорриорз» официально одобрили обмен с участием четырех клубов, который был под угрозой срыва из-за состояния Пэйтона II

«Уорриорз» одобрили обмен с участием четырех клубов, который был под угрозой срыва из-за состояния защитника Гэри Пэйтона II.

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