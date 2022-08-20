О защите русских дредноутов от детонации боезапаса

Общеизвестно, что в начале Первой мировой войны и германские, и британские линейные корабли и крейсера отличала склонность к трагической гибели при проникновении вражеского снаряда внутрь барбетов башен главного калибра.
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