Военное обозрение

3 100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А не пора ли уже разнести к чертовой матери управление сбу, здания правительства, рады, генштаба сбу и «офиса» Зеленс...В Мариуполе произ...
  • Mikhail Stepanov
    Португалию-то кто спрашивает? Бывшая империя сегодня одна из самых нищих стран Европы!МИД Португалии: Ц...
  • Mikhail Stepanov
    Никто тебя не спросит, старый сморчок! Никто ничего возвращать никому не будет - Россия возвращает себе свои исконные...Генри Киссинджер:...

О защите русских дредноутов от детонации боезапаса

О защите русских дредноутов от детонации боезапаса

Общеизвестно, что в начале Первой мировой войны и германские, и британские линейные корабли и крейсера отличала склонность к трагической гибели при проникновении вражеского снаряда внутрь барбетов башен главного калибра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх