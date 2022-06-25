Глава "РЖД" Олег Белозёров в Самаре оценил, как идет импортозамещение в регионе

Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров познакомился с инновационными проектами, которые реализуют для железной дороги предприятия и организации Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республики Мордовия.
Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров познакомился с инновационными проектами, которые реализуют для железной дороги предприятия и организации Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республики Мордовия.
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