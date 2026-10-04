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Царьград

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Кедми: "Россию довели. Я работал в России, это было на моих глазах"

Кедми: "Россию довели. Я работал в России, это было на моих глазах"

Военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, почему Россия сегодня не ставит международное влияние в число первоочередных задач.

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