В воскресенье в Москве и Московской области ожидается переменная облачность и теплая погода

В предстоящее воскресенье, 9 июня, жителям столицы и Московской области стоит ожидать переменную облачность без осадков, а температура воздуха составит от 22 до 24 градусов тепла в городе и от 20 до 25 градусов в пригородных зонах.
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