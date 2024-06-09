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В воскресенье в Москве и Московской области ожидается переменная облачность и теплая погода

В воскресенье в Москве и Московской области ожидается переменная облачность и теплая погода

В предстоящее воскресенье, 9 июня, жителям столицы и Московской области стоит ожидать переменную облачность без осадков, а температура воздуха составит от 22 до 24 градусов тепла в городе и от 20 до 25 градусов в пригородных зонах.

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