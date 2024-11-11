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Два режима повышенной готовности отменены в Забайкалье с 11 ноября

Два режима повышенной готовности отменены в Забайкалье с 11 ноября

Отменили режим повышенной готовности к паводку и тушению пожаров.Только в этот понедельник, 11 ноября, забайкальские власти решились на отмену двух режимов повышенной готовности.

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