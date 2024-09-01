Нацпатриоты Латвии призывают избавиться от 1 сентября

У меня такое впечатление, что Латвия уже практически на дне цивилизации - к 1 сентября позакрывали ряд школ, а День Знаний вообще хотят запретить! С такой "умной" идеей выступила аж "целый профессор" Сандра Вейнберга: "Традиции, установленные Советским Союзом, должны быть ликвидированы! Как и памятники Пушкину, оккупационные памятники и мемориальные доски на русском языке".