Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх

Теперь у России 9 золотых наград на Олимпиаде в Токио Читайте нас в Новости Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Россиянин Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве на 200 м на спине в рамках летних Олимпийских игр в Токио.