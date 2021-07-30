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Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх

Теперь у России 9 золотых наград на Олимпиаде в Токио Читайте нас в Новости Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Россиянин Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве на 200 м на спине в рамках летних Олимпийских игр в Токио.

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