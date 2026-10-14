Гендерный вопрос: ультраортодоксы не пустили на базу женщину-офицера ЦАХАЛ В армии Израиля пытаются создать для харедим (ультраортодоксальных иудеев) условия службы, которые бы не противоречили их религиозным установкам, но это получается не очень успешно.
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