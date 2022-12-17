Великолепный салатик «Курочка под снегом», который съедают первым и просят ещё

Этот великолепный салатик будут искать на столе! «Курочка под снегом» — не только красивое, но и очень аппетитное блюдо! Ингредиенты: 1 луковица; сахар, соль, перец; французская горчица; 3 картофелины среднего размера; 1 куриное филе; 100-120 гр.