Захарова: РФ ответит на введение США санкций в отношении «России сегодня»

Россия ответит на введение США санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня». Об этом заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии