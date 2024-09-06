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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Варвара Черемных: «Цель – откатать чисто, хорошо выступать на этапах, отобраться на первенство России»

Черемных и Рудь заняли третье место на первенстве Москвы, набрав 144,62 балла. Рудь: Это был один замечательный, интереснейший день, когда мы просто решили покататься, позаниматься любимым делом.

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