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Новости Тамбова

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Август берёт реванш: в Тамбов возвращается жара до +35°С

Август берёт реванш: в Тамбов возвращается жара до +35°С

В этом году конец июля особым теплом не отличился, лето сделало акцент на начало августа. В прошедшие выходные в связи с влиянием азорского антициклона в регионе стало солнечно и жарко, в воскресенье максимальная температура достигала +31°С.

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