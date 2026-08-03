Август берёт реванш: в Тамбов возвращается жара до +35°С

В этом году конец июля особым теплом не отличился, лето сделало акцент на начало августа. В прошедшие выходные в связи с влиянием азорского антициклона в регионе стало солнечно и жарко, в воскресенье максимальная температура достигала +31°С.
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