БлокнотРУ Поводом послужила реклама китайского автогиганта, в которой снялись футболисты. Украинские журналисты обнаружили, что футболист Криштиану Роналду снялся вместе с другими игроками сборной Португалии в рекламе китайских автомобилей Changan, с которых ВС РФ якобы «запускают дроны по Украине».