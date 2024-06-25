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США пригласят Грузию на саммит НАТО

США пригласят Грузию на саммит НАТО

Соединенные Штаты намерены пригласить Грузию на саммит Североатлантического альянса (НАТО) в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, несмотря на обеспокоенность Вашингтона в связи с принятием грузинским парламентом закона об иностранных агентах.

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